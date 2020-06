Berlin

Er ist ein Star", sagte der Belgier, dessen Autobiografie inzwischen auch in Deutschland erschienen ist, dem Internetportal "Sportbuzzer".

Pevenage rät seinem früheren Schützling, der 1997 die Tour de France gewann, wieder mehr in die Öffentlichkeit zu gehen. Das brauche aber Zeit, er würde ihm gerne dabei helfen. Nach seinem abrupten Karriereende wegen der Verwicklung in den Skandal um Dopingarzt Eufemiano Fuentes hatte Ullrich auch im Privatleben für Schlagzeilen gesorgt. "Jetzt ist er zurück bei Freunden in Freiburg und es geht ihm gut", berichtete Pevenage.

Pevenage findet, dass Ullrich in der Öffentlichkeit ungerecht behandelt wird. "Er war im Fahrerfeld ein beliebter Junge - anders als Lance Armstrong. Jan hat aber ein Problem: Erst wurde er in Deutschland hochgeschrieben und dann von Zeitungen zerstört. In Belgien oder Italien ist er ein Held. Egal wo ich auftauche, fragen die Leute nach ihm. In Deutschland ist er vergessen."

dpa