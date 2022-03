Rafael Nadal gewinnt 17. Tennis-Spiel in Serie

Tennisstar Rafael Nadal hat beim Masters in Indian Wells das Viertelfinale erreicht und seine beeindruckende Siegesserie ausgebaut.

Das 7:6 (7:3), 7:6 (7:5) gegen Reilly Opelka am Mittwoch war sein 17. Sieg in Serie, in diesem Jahr hat der 35 Jahre alte Spanier noch kein Match verloren.