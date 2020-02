Zwei Aufstiegskandidaten im Fernduell: Der Hamburger SV peilt gegen den Karlsruher SC einen Sieg an, der VfB Stuttgat visiert gegen Erzgebirge Aue einen Dreier an. Zudem muss der 1. FC Nürnberg beim VfL Osnabrück ran. Verfolgt die Partien am Samstagmittag in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.