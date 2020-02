Die unglaubliche Sieges-Serie des FC Liverpool beeindruckt auch die Fans der übrigen Vereine der Premier League. Ein junger ManUnited-Anhänger bat nun "Reds"-Coach Jürgen Klopp in Zukunft doch bitte keine Spiele mehr zu gewinnen. Klopp antwortete dem Zehnjährigen per Brief - doch nachkommen will er dem Wunsch des Jungen nicht.