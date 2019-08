Etwas Positives konnte NBA-Star Dennis Schröder der ersten Niederlage der deutschen Basketballer in der WM-Vorbereitung doch abgewinnen.

"Man will nicht alle Spiele gewinnen, dann nach China gehen und dort lockerlassen", sagte der Topspieler des Teams von Bundestrainer Henrik Rödl der Deutschen Presse-Agentur nach dem 83:86 gegen Japan am Vortag in Saitama.