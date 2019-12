In Zeiten des VAR rückt der Unparteiische nicht selten durch fragwürdige Entscheidungen in den Mittelpunkt eines Fußballspiels. In der Reihe "Viererkette" gibt SPORTBUZZER-Kolumnist Babak Rafati Einblicke in die Gefühlswelt von Schiedsrichtern, spricht über die Entstehung von Konzessionsentscheidungen und die Auswirkungen von Fehlern auf die eigene Psyche.