Luckenwalde

Ringen war eine große Nummer in Luckenwalde. Deutscher Meister 2006 und viermal Zweiter hieß die Bilanz des 1. Luckenwalder SC (LSC). Nachdem die Nuthestädter die Bundesliga nicht mehr stemmen konnten und sich in die Regionalliga zurückzogen, ist es um die meisten Asse ruhiger geworden.

Auch um Nick Matuhin, der 2000 mit den Eltern aus Russland nach Luckenwalde gekommen war. Mit 18 Jahren mischte der 1,98 Meter große Schwarzschopf die Bundesliga-Konkurrenz mit seiner Schnelligkeit, Athletik und spektakulären Beinangriffen auf. Die Gegnerschaft wurde hellhörig, doch der Modellathlet schlug mehrmals fünfstellige Angebote pro Saison aus. „Ich habe die Fahne in Luckenwalde immer hochgehalten, obwohl ich woanders das Doppelte hätte verdienen können. In der letzten Saison in Luckenwalde habe ich die Hälfte meines Gehalts nicht bekommen“, sagt der 29-Jährige. 2016/17 wurde das Schwergewicht – er bringt 125 Kilo auf die Waage – mit dem KSV Ispringen deutscher Vizemeister, ein Jahr später mit dem TuS Adelhausen Halbfinalist.

Im Schwergewicht national ohne Konkurrenz

National kann ihm in seiner Gewichtsklasse niemand das Wasser reichen. Der Hüne holte in diesem Jahr den siebten Einzeltitel. Auf großer Bühne geriet er 2012 bei Olympia in London in den Blickpunkt. Die Enttäuschung war groß nach zwei Niederlagen. „Ich musste gegen den dreifachen Olympiasieger aus Usbekistan und den späteren Dritten aus dem Iran antreten und war viel zu jung.“

Drei Wochen vor der Olympia-Qualifikation 2016 wurde Matuhin von einer Krankheit befallen, deren Hintergründe er verschweigt („es muss auch Geheimnisse geben“). Der Tiefpunkt ist nach quälenden Monaten überwunden, der Mattenkämpfer will wieder angreifen. Er steht im deutschen Ringer-Aufgebot für das sportliche Highlight 2019, die 2. Europaspiele vom 21. bis 30. Juni in Minsk. Für den Athleten sind die Spiele eine Zwischenstation auf dem Weg zur Weltmeisterschaft im September in Kasachstan.

Ziel sind die Olympischen Spiele 2020

„Ich bin wieder heiß, seitdem sich mein Lebensumfeld geändert hat“, sagt Matuhin. Nach der Trennung von Heiko Röll befindet er sich jetzt unter den Fittichen von Stützpunkttrainer Alexander Sommer. Beruflich hatte er die Landesfeuerwehrschule in Eisenhüttenstadt als Brandmeister abgeschlossen. Matuhin erhielt bei der Feuerwehr in Potsdam den Beamtenstatus inklusive einer Freistellung bis 2020.

Selbstzweifel und konditionelle Schwächen gehörten zur Laufbahn von Nick Matuhin, der nach wie vor das Einzelstartrecht beim LSC wahrnimmt und zusammen mit Vize-Europameister Martin Obst (Klasse bis 79 kg) zum Aushängeschild des Vereins gehört. „Wenn er sich seiner Stärken bewusst ist, kenn es Nick zu den Olympischen Spielen 2020 schaffen“, hofft LSC-Präsident Jörn Levermann. Er wäre dann im „gesetzten“ Ringeralter.

Nick Matuhin – ein Luckenwalder für die Ewigkeit? Mitnichten. „Ich werde zu meiner Freundin, einer ehemaligen Ringerin, nach Freiburg in den Breisgau ziehen. Irgendwann.“

Teilnehmer aus Brandenburg Kanu: Sebastian Brendel, Tamas Gecsö, Timo Haseleu, Franziska John, Stefan Kiraj, Annika Loske, Ophelia Preller, Ronald Rauhe, Jan Vandrey, Conny Waßmuth (alle Potsdam). Radsport: Romy Kasper ( Forst), Christian Koch, Alexander Krieger, Paul Taebling (alle Cottbus). Ringen: Luzie Manzke, Francy Rädelt, Erik Weiß (alle Frankfurt/O.), Nick Matuhin ( Luckenwalde). Schießen: Andreas Löw ( Frankfurt/O.), Katrin Quooß ( Wittstock). Leichtathletik: Annika Marie Fuchs ( Potsdam).

Von Detlef Braune