Der MSV Zossen hat den Aufstieg in Volleyball-Regionalliga erkämpft. Dem Team gelang im Relegationsduell in der heimischen Sporthalle in Dabendorf vor einer rekordverdächtigen Zuschauerkulisse der Durchmarsch aus der Landesliga. In der vierthöchsten nationalen Spielklasse treten nun drei Teams aus der Dahme-Fläming-Region an.