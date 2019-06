Der SV Borussia Lüdersdorf trägt am Sonnabend erneut den Albert-Wuthe-Gedenklauf aus. Der Wettkampf, der auch zur Volkslaufserie des Landkreises Teltow-Fläming gehört, verlangt den Organisatoren in diesem Jahr besonders viel ab: Durch die Trockenheit ist beispielsweise auch in Sachen Waldbrandgefahr erhöhte Aufmerksamkeit nötig.