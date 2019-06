Handball-Oberligist Ludwigsfelder HC muss den traditionsreichen Stadtwerke-Pokal verschieben. Der Grund: Terminänderungen in der Oberliga Ostsee-Spree – die überregionale Spielklasse wird in der kommenden Saison von 14 auf 15 Mannschaften aufgestockt, nachdem der Staffelsieger in den Relegationsduellen den Aufstieg in die 3. Liga verpasst hatte.