Beim dreitägigen Vielseitigkeits-Wettkampf des RV Wahlsdorf auf dem Tannenberg in Liepe mussten die Reiter erneut anspruchsvolle Hindernisse überwinden und bei tropischen Temperaturen der Hitze trotzen. Am Ende gab es für die Organisatoren viel Lob – auch von einem Olympiasieger, der in den Sattel gestiegen war.