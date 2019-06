Die Handball-Vereinigung Luckenwalde startet mit der neuen Trainerin Nicole Klante – zuvor beim Ludwigsfelder HC – am Montag die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Verbandsliga Süd. Auch zwei oberligaerfahrene Rückraumspieler sind zur HVL gewechselt. Der Verein aus der Kreisstadt will sich mit den Verstärkungen nach oben orientieren.