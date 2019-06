Potsdam

Handball-Drittligist VfL Potsdam hat den 25 Jahre alten schwedischen Rückraumspieler Gabriel Gegerfelt für die kommenden zwei Jahre verpflichtet. Im Mai war der 1,92 Meter große Linkshänder in Potsdam zum Probetraining und konnte die Verantwortlichen bei den Adlern überzeugen. Potsdams sportlicher Leiter Alexander Haase ist sich sicher: „Schwedischer Handball steht für eine hervorragende technische Ausbildung, Abwehrstärke und Disziplin. Wir sind optimistisch, dass Gabriel diese Attribute auf seiner ersten Auslandsstation zum Tragen bringen kann.“

Gabriel Gegerfelt debütierte bereits als 19-jähriger in Schwedens Elite-Liga, spielte unter anderem bei IK Sävehof und HIF Karlskrona und spricht fließend Englisch. „Das wird die Kommunikation und die Eingewöhnung natürlich erleichtern“, hofft Haase.

Auf seine neue sportliche Station in Deutschland freut sich der Schwede: „Für mich wird das eine tolle Herausforderung und eine neue Erfahrung sein. Von meinem neuen Team und der Stadt habe ich einen positiven ersten Eindruck gewinnen können.“ VfL-Trainer Daniel Deutsch hofft: „Ich hoffe, er findet schnell in die Mannschaft und kann das ein oder andere Tor aus dem Rückraum werfen.

Mit einem anderen Linkshänder auf der Rückraum-Position haben die Potsdamer den Vertrag verlängert: Dominik Steinbuch wird auch in der kommenden Saison an der Havel spielen. Nach einem Jahr in Potsdam wird indes Marek Kovačech nach Österreich zu JURI Leoben zurückkehren.

Von MAZ