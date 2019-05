Potsdam

Volleyball-Bundesligist SC Potsdam hat den Vertrag mit Kapitän Anne Hölzig um ein weiteres Jahr verlängert. Die 21-jährige Außen-Annahme-Spielerin geht damit 2019/20 in ihre fünfte Saison im SC-Dress. „Ich fühle mich superwohl in Potsdam. Das ist nicht weit von meinem Zuhause in Berlin“, sagte Anne Hölzig. „In Potsdam kann ich Sport und Studium optimal verbinden“, ergänzte die Lehramtsstudentin für Mathematik und Deutsch an der Uni Potsdam, wo sie im vierten Semester ist. „Nach der erfolgreichen Saison mit dem dritten Platz wollte ich unbedingt in Potsdam bleiben, daran wollen wir auch in der nächsten Spielzeit anknüpfen“, sagte sie. „Mit der Kapitänsrolle habe ich schon im letzten Jahr mehr Verantwortung übernommen, daran will ich anknüpfen.“

Sportdirektor Toni Rieger erklärte: „ Anne Hölzig ist seit 2015 in unserem Verein. Sie hat sich stetig weiter entwickelt. Sie wurde zu einer wichtigen Stütze der Mannschaft. Das hat man gerade in den Playoffs wieder gesehen. Auf sie ist absolut Verlass. Sie wird sich unter Trainer Guillermo Naranjo Hernandez weiter steigern, da bin ich mir sicher.“

Von Peter Stein