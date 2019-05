Potsdam

Volleyball-Bundesligist SC Potsdam hat den Vertrag mit Mittelblockerin Natalie Wilczek um drei Jahre verlängert. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. „Ich habe in den letzten Jahren sehr viel gelernt und freue mich, weiterhin ein Teil des Teams zu sein. Zudem freue ich mich auf neue Herausforderungen in der bevorstehenden Saison“, erklärte Natalie Wilczek, die seit zwei Jahren zum Erstligateam gehört. Die aus Schwedt stammende 19-Jährige gehört seit 2014 dem Club an und begann ihre sportliche Laufbahn in den Jugendmannschaften des Vereins. Sie steht vor ihrer dritten Saison in der ersten Mannschaft, vergangenen Saison schaffte sie den Durchbruch zur Stammspielerin. „Das hat mich enorm gepusht, dass ich so viel Spielpraxis bekommen habe. Du kannst noch so viel trainieren, aber die Spiele bringen dich voran.“, sagte sie. „Ich sehe hier in Potsdam eine gute Zukunft für mich, ich fühle mich sehr wohl im Verein, habe mich gut entwickelt.“

Sportdirektor Toni Rieger : Sie hat die Qualität für die erste Mannschaft

„ Natalie hat in den letzten Monaten eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. Sie besitzt jetzt die Qualität für die 1. Mannschaft. Besonders in der Rückrunde der abgelaufenen Saison wurde sie regelmäßig von Cheftrainer Guillermo Hernandez eingesetzt. Zweimal erhielt sie für ihre Leistungen die Anerkennung als MVP“, äußerte sich Sportdirektor Toni Rieger nach der Vertragsunterzeichnung.

Ausdruck ihrer guten Entwicklung war unter anderem, dass sie eine Einladung für einen Lehrgang zur Nationalmannschaft erhielt. Die talentierte Mittelblockerin hat berechtigte Chancen für das Team, welches Deutschland bei der Universiade im Sommer in Italien vertritt, nominiert zu werden.

Von Peter Stein