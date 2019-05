Potsdam

Volleyball-Bundesligist SC Potsdam hat den Vertrag mit Eva Hodanova um ein Jahr verlängert. „Wir sind sehr erfreut, dass Eva Hodanova der Mannschaft ein weiteres Jahr zur Verfügung steht und ihre vorhandenen Stärken auf der Position Außen-Annahme in der kommenden Saison für das Team noch besser zur Geltung bringen kann“, erklärte Sportdirektor Toni Rieger am Dienstag. Die 25-jährige Spielerin aus Tschechien begann ihre Bundesligalaufbahn in Deutschland beim Dresdner SC, wo sie von 2016 bis 2018 aktiv war. Im Vorjahr wechselte sie zum SC Potsdam und wurde mit diesem nach dem erstmaligen Halbfinaleinzug Meisterschaftsdritter.

Hodanova: Leistung aus der vergangenen Saison bestätigen

Eva Hodanova, die beim SC die Trikotnummer 12 trägt, sagte zur Vertragsverlängerung: „Ich bin sehr froh darüber, erneut für den SC Potsdam zu spielen und glaube daran, dass wir als Team die Leistung der vergangenen Saison bestätigen können. Ich freue mich jetzt schon auf unsere Fans und auf meine Mannschaft.“ Damit hat der SC mit Anne Hölzig, Antonia Stautz und Eva Hodanova für die kommende Saison bereits drei Außen-Annahme-Spielerinnen unter Vertrag.

Von Peter Stein