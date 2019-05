Potsdam

Volleyball-Bundesligist SC Potsdam hat den Vertrag mit Aleksandra Jegdic um ein weiteres Jahr verlängert. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Die 24-Jährige aus Serbien sagte: „Ich bin sehr froh, nächste Saison erneut ein Teil vom SC Potsdam zu sein. Für uns war die letzte Saison sehr erfolgreich. Mit guter Arbeit und neuer Energie denke ich, dass wir in der bevorstehenden Saison daran anknüpfen können.“ In der vergangenen Saison erkämpfte die Spielerin mit der Trikotnummer 15 dreimal die MVP-Medaille als wertvollste Akteurin im Team des SC Potsdam, der am Ende die Bronzemedaille eroberte.

Teammanager Eugen Benzel meinte über die Libera: „Wir waren von Aleksandras Leistung von Anfang an sehr überzeugt. Sie kam immer besser zurecht und am Ende der Saison war sie in absoluter Topform. Sie ist als Person sehr unkompliziert und es macht einfach Spaß, mit ihr zusammen zu arbeiten. Für unsere Annahme ist sie sehr wichtig.“

Von Peter Stein