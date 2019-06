Potsdam

Mittelblockerin Lisa Gründing und Zuspielerin Denise Imoudu schlagen in der nächsten Saison wieder für den SC Potsdam auf. Die erstmalige Heimkehr der „verlorenen Töchter“ nach einer Saison bei den Ladies in Black Aachen löst sowohl bei den beiden Nationalspielerinnen als auch im Verein große Vorfreude aus. „Beide haben bei uns einen entscheidenden Leistungssprung gemacht. Lisa hat von 2011 bis 2018 sieben Jahre bei uns gespielt. Denise stammt aus Schwedt. Ich denke, darüber, dass sie wieder für Potsdam spielen, freuen sich auch viele Fans“, sagt SC-Sportdirektor Toni Rieger.

Denise Imoudu gibt zu: „Die Stadt hat mir schon sehr gefehlt. Wenn ich in Potsdam durch die City spaziere, fühle ich mich halt wie zu Hause“, sagt die 23-Jährige, deren Freund, der Physiotherapeut Matthias Pefestorff, ebenfalls in Potsdam lebt. Nach einem Jahr Fernbeziehung genießt es Denise Imoudu, derzeit wieder in Potsdam zu sein – inklusive dem Ausführen der beiden Hunde.

In Aachen viele Erfahrungen gesammelt und Erfolg gehabt

Dennoch möchten sowohl Imoudu als auch Gründing die Saison in Aachen nicht missen. „Das war eine wichtige Erfahrung für mich“, sagt Lisa Gründing. Immerhin waren beide dort auch international im Challenge-Cup aktiv. Außerdem holten die Ladies in Black wie der SC Potsdam die Bronzemedaille und standen im Halbfinale, nachdem sie im Viertelfinale überraschend den Dresdner SC rauswerfen konnten. „Sportlich war das eine erfolgreiche Saison für uns“, meint Denise Imoudu. „Aber für Potsdam ja ebenso, zumal wir mit Aachen in der Bundesliga zweimal gegen Potsdam verloren haben“, hat sie stets im Blick gehabt, was sich bei ihrem Heimatverein an der Havel getan hat. „Seit dem Trainerwechsel ist in Potsdam viel passiert. Das habe ich mit Interesse verfolgt und bin nun sehr gespannt darauf, unter Coach Guillermo Naranjo Hernandez spielen zu können.“ Lisa Gründing ergänzt: „Der Trainer hatte die Mannschaft zum Ende der Saison ein großes Stückchen besser gemacht. Daher erhoffe ich mir bei meiner Rückkehr erneut eine Steigerung. Man kann sich immer noch verbessern.“

Wieder dieselbe Trikotnummer

Die 27-Jährige erhält ebenso wieder ihre favorisierte Trikotnummer 9 wie Denise Imoudu die Nummer 14. In der Nations League sind beide in der Nationalmannschaft in den letzten Wochen durchgestartet. Lisa Gründing blockt derzeit im Auswahltrikot – dort trägt sie übrigens die Nummer 22 – beim Turnier in Stuttgart. „Sie ist inzwischen Stammspielerin. Das sagt viel über ihre Qualität“, schätzt Toni Rieger ein. „Dass ist jetzt mein dritter Sommer, in dem ich mit der Nationalmannschaft unterwegs bin“, erzählt Lisa Gründing, die nach Polen, der Türkei und den USA in Stuttgart die vierte Station erlebt. Zum Wochenende geht es dann noch abschließend nach China. Im August folgen zunächst die Olympia-Qualifikation – wieder in China – und danach die Europameisterschaft mit der Vorrunde in Bratislava/ Slowakei.

„Mit der Nationalmannschaft zu spielen und zu trainieren, ist noch mal eine ganz andere Qualität. Das hilft mir sehr, mich weiter zu entwickeln“, ist Lisa Gründing überzeugt.

Zwar kommt Denise Imoudu, die mit der Bachelorarbeit ihr Studium für Gesundheitsmanagement an der Europäischen Sportakademie in Potsdam in diesem Jahr abschließen möchte, aktuell nicht mehr in der Nations League zum Einsatz. Aber die Zuspielerin bereitet sich ab nächster Woche mit der deutschen Studentenauswahl in Kienbaum auf die Universiade in Neapel/ Italien vor. Trainer der Mannschaft ist übrigens Alexander Waibl, Vereinscoach des Dresdner SC. „Danach freue ich mich schon auf den Trainingsstart in Potsdam“, kann es Denise Imoudu kaum erwarten.

Wer kommt, wer geht, wer bleibt? Die Personalplanungen des SC Potsdam für die kommende Saison sind schon weit vorangeschritten. Als Neuzugänge stehen bisher die Spanierin Ana Escamilla (Außen-Annahme) und die US-Amerikanerin Valerie Nichol (Zuspiel) fest. Dazu kommen die beiden Rückkehrerinnen Lisa Gründing und Denise Imoudu (beide aus Aachen). Das passiert in der Bundesliga beim SC Potsdam zum ersten Mal. Als Abgänge stehen bisher Marta Drpa (Diagonal), Lexi Dannemiller (Zuspiel), Nia Grant (Mittelblock), Magdalena Gryka (Zuspiel), Sandra Szaboova (Mittelblock) und Silvana Chausheva (Außen-Annahme) fest. Verlängert haben bisher Natalie Wilczek (Mittelblock), Antonia Stautz, Anne Hölzig, Eva Hodanova (alle Außen-Annahme) und Aleksandra Jegdic (Libera).

Von Peter Stein