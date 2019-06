Potsdam

Volleyball-Bundesligist SC Potsdam hat die Serbin Sofija Medic als sechsten Neuzugang für die bevorstehende Erstligasaison verpflichtet. Die 28-Jährige komplettiert damit neben Natalie Wilczek und Lisa Gründing den Mittelblock im Team von Cheftrainer Guillermo Naranjo Hernandez.

Zuletzt in Ungarn aktiv

Sofija Medic verfügt über eine umfangreiche internationale Erfahrung. So spielte sie unter anderem neben ihrem Heimatland in Spitzenteams von Rumänien und zuletzt in Ungarn bei Linamar-Bekescabai. Teammanager Eugen Benzel sagte: „Sie ist mit 1,84 Meter für eine Mittelblockerin recht klein, überzeugt aber mit ihrer hervorragenden Dynamik und Athletik sowie vor allem mit ihrer Sprungkraft. Ich denke, dass sie im System von Cheftrainer Guillermo Hernandez eine sehr gute Rolle spielen wird. Zudem haben wir in der Vergangenheit gesehen und die Erfahrung gemacht, dass der Umgang mit serbischen Spielerinnen sehr unkompliziert ist. Das wird mit ihr in der Kombination mit Aleksandra Jegdic genauso sein.“

Die Trikotnummer 5

Sofija Medic, die aus Belgrad stammt und die Trikotnummer 5 tragen wird, meinte: „Ich bin froh, in der neuen Saison ein Teil der SC Potsdam-Familie zu werden. Ich hoffe, dass wir die guten Ergebnissen fortführen können und vielleicht mit der Unterstützung der unglaublichen Fans noch mehr erreichen.“

Von Peter Stein