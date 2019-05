Potsdam

Mit einer gewaltigen Defensivleistung hat sich der OSC Potsdam den ersten Sieg in der Best-of-three-Serie um Bronze in der Deutschen Wasserball-Liga gesichert. Gegen den ASC Duisburg gewann die offenbar perfekt eingestellte Mannschaft von Trainer Alexander Tchigir am Samstagabend im heimischen Sportbad blu 9:3 (2:0, 3:0, 2:3, 2:0). Herausragender Akteur in einem geschlossenen Auftritt vor über 300 Zuschauern – darunter Brandenburgs Ministerin für Jugend, Bildung und Sport Britta Ernst – war Geburtstagskind Hannes Schulz. Zu seinem 29. Ehrentag erzielte der Potsdamer Kapitän drei Treffer und wurde zum „Spieler des Tages“ gekürt.

Kapitän Hannes Schulz erzielt drei Tore

Außer ihm hätte sich diese Ehrung auch Potsdams Torwart Max Vernet Schweimer verdient gehabt. Der Deutsch-Spanier musste lediglich dreimal hinter sich greifen, blieb in den ersten beiden Vierteln sogar komplett „sauber“ und gefiel mit spektakulären Paraden. Eingangs des dritten Viertels in der 17. Spielminute trafen die eigentlich favorisierten Gäste erstmals. Bis dahin hatten allerdings Schulz (2), Tomi Tadin (2) und Lukas Küppers auf 5:0 vorgelegt.

Im Vergleich zu früheren Duellen gegen Duisburg behielt der OSC auch nach dem 2:5 die Ruhe und fand rasch zurück in sein konzentriertes Spiel. Nach Zeitstrafe gegen den ASC erzielte Konstantin Hüppe das 6:2 und markierte zwei Minuten später auch das vorentscheidende 7:2. Zwar kamen die Gäste noch vor dem letzten Viertel zu ihrem dritten Treffer, im letzten Abschnitt hatten sich aber beide Mannschaften wohl auf den Ausgang geeinigt. Center Ferdinand Korbel traf dort noch zum 8:3 und Schulz krönte sein starkes Spiel mit dem Treffer zum 9:3-Endstand, während Duisburg ohne weiteren Erfolg blieb.

In der Verteidigung nahezu fehlerfrei

„In der Verteidigung haben wir nahezu fehlerfrei gearbeitet“, lobte Tchigir sein Team. „Diese muss auch am nächsten Wochenende die Grundlage sein.“ Am Sonnabend (19 Uhr) geht es beim ASC ins zweite Spiel. Sollte das dann verloren gehen, käme es tags darauf (15 Uhr) zur entscheidenden Begegnung. „Jetzt wollen wir natürlich noch einmal mehr diese Medaille“, so Geburtstagskind Schulz. „Wir wollen uns für die harte Arbeit der letzten Wochen belohnen.“ Bereits am Freitag reist das Team nach Duisburg.

Von Carsten Schmitt