Duisburg

Bis zum Morgengrauen am Sonntag feierten die Wasserballer des OSC Potsdam in Düsseldorfs Altstadt: Dorthin fuhren die Jungs von Trainer Alexander Tchigir nach dem Gewinn der Bronzemedaille in der Deutschen Wasserball-Liga und ließen es ordentlich krachen. Nach dem 9:3-Auftakterfolg der „Best-of-three“-Serie vor Wochenfrist in Potsdam nutzte der OSC direkt den ersten Matchball beim ASC Duisburg am Sonnabend. 10:9 (3:4, 1:0, 3:4, 3:1) besiegte das Tchigir-Team seinen Kontrahenten und holte sich zum zweiten Mal in Folge den dritten Platz.

„Ich freue mich wahnsinnig für die Jungs und den Trainer“, so André Laube, sportlicher Leiter der OSC-Wasserballer. „Ein großartiges Klima im Team und kontinuierliche harte Trainingsarbeit sind die beiden Grundpfeiler des Erfolgs.“ Zu Saisonbeginn sei mit der Wiederholung des Vorjahres-Coup ganz sicher nicht zu rechnen gewesen, betont Laube. Ein erheblicher personeller Umbruch sei vollzogen worden; und das habe deutlich besser geklappt als erwartet.

Großer Zusammenhalt im Team

Der große Zusammenhalt in der Mannschaft zeigte sich einmal mehr in den Anfangsminuten des Spiels in Duisburg, als zunächst gerade defensiv nicht alles klappte. Zwar legte Center Ferdinand Korbel mit einem spektakulären Überzahltor auf 1:0 vor, doch innerhalb von 72 Sekunden schenkten die motivierten Gastgeber dem OSC drei Treffer in Folge ein. „Das Team hat sich sofort wieder aufgerichtet und schnell sein Spiel gefunden“, berichtete Laube. Matteo verkürzte im Konter auf 2:3, Lukas Küppers erzielte per Strafwurf das 3:4.

Im zweiten Viertel fand das Tchigir-Team nun auch defensiv in seinen Modus. Die Top-Scorer Duisburgs wurden gut abgeschirmt. Fand doch mal ein guter Wurf den Weg zum OSC-Kasten, war der erneut überragende Max Vernet Schweimer zwischen den Pfosten zur Stelle. Kein Treffer gelang den Hausherren; für den OSC tankte sich Korbel vorn durch und erzielte das 4:4 zum Seitenwechsel.

Konstantin Hüppe markiert den Siegtreffer

Im dritten Viertel legte Duisburg zum 5:4 vor. Korbel traf nach gekonntem Pass von Kapitän Hannes Schulz zum 5:5. Für die erste Führung des OSC nach dem 1:0 sorgte dann Küppers, der einen fälligen Strafwurf sicher zum 6:5 verwandelte. Duisburg blieb allerdings hartnäckig und erzielte zwei Treffer zum 7:6. Ein frecher Wurf von Küppers aus dem Rückraum führte zum erneuten Ausgleich; mit 7:8 ging es schließlich in die letzte Pause.

In dieser beschwor Marc Langer in seinem 200. Ligaeinsatz sein Team nochmals. Der zweite Torhüter und „Motivationskünstler“ kitzelte offenbar tatsächlich einige Reserven heraus. Küppers markierte die Tore zum 8:8 und 9:9 und verdiente sich spätestens dadurch den Titel „Spieler des Tages“. Das 10:9-Siegtor erzielte allerdings Konstantin Hüppe knapp fünf Minuten vor dem Abpfiff. Mit einer Energieleistung setzte sich der 20-Jährige auf der Centerposition durch und hämmerte den Ball ins Netz

Von Carsten Schmitt