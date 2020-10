Für Lokalmatador Oscar Otte ist das ATP-Tennisturnier in Köln im Achtelfinale zu Ende gegangen. Am ersten Turniertag ohne Zuschauer unterlag der Außenseiter Radu Albot aus Moldau 4:6, 7:5, 5:7.

Tennis in Köln: Lokalmatador Otte scheidet aus

