Orlando

Gegen den Titelverteidiger gab es zum Auftakt des Halbfinals in der Eastern Conference ein 112:94.

Theis spielte wie gewohnt von Beginn an und kam mit 13 Punkten und 15 Rebounds erstmals in seiner Karriere zu einem Double-Double in den Playoffs der stärksten Basketball-Liga der Welt. Das Team, das zuerst vier Mal gewinnt, kommt ins Finale der Eastern Conference.

Anzeige

© dpa-infocom, dpa:200830-99-367005/2

Weitere MAZ+ Artikel

dpa