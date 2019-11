San Jose

Draisaitl traf zum 1:4-Anschluss (30. Minute) und bereitete das 2:5 durch Zack Kassian (50.) vor. Die Oilers bleiben trotz der Pleite an der Spitze der Pacific Division. "Solche Spiele passieren. Es kommt jetzt auf die Antwort an", sagte Draisaitl, der mit Edmonton am Donnerstag wieder gegen die Colorado Avalanche vom derzeit verletzten Nationalkeeper Philipp Grubauer ran muss.

Trotz der Oilers-Niederlage sind die Werte von Draisaitl aktuell beeindruckend. Mit 36 Punkten aus bislang 20 Partien ist der 24 Jahre alte Kölner bester Scorer der gesamten Liga. Draisaitl führt die wichtigste persönliche Wertung deutlich vor weiteren Superstars wie seinem Teamkollegen Connor McDavid (31) oder Alexander Owetschkin (34) von den Washington Capitals an.

Mit nun 15 Toren ist Draisaitl zweitbester Torschütze hinter Bostons David Pastrnak (16). Bei den Torvorlagen ist wiederum Draisaitl (21) ligaweit spitze - zusammen mit John Carlson von den Capitals. Sollte Draisaitl sein aktuelles Niveau halten und verletzungsfrei durch die Saison kommen, würde er seine bisherige Karriere-Bestmarke von 105 Punkten aus der vergangenen Spielzeit um Längen übertreffen.

Dominik Kahun und die Pittsburgh Penguins ohne ihren verletzten Superstar Sidney Crosby unterlagen bei den New York Rangers mit 2:3 (0:2, 2:0, 0:0, 0:1) nach Verlängerung. Der 24-jährige Kahun blieb ohne Punkt. Rangers-Rookie Kaapo Kakko sorgte mit seinem zweiten Treffer im Spiel für die Entscheidung in der Overtime.

Die Anaheim Ducks mit Nationalverteidiger Korbinian Holzer unterlagen den Detroit Red Wings mit 3:4 (0:0, 2:3, 1:0, 1:0) nach Verlängerung.

dpa