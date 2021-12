London

Der ehemalige Weltmeister Gary Anderson aus Schottland konnte ein Drittrundenaus am Abend gerade noch abwenden. "The Flying Scotsman", wie Anderson genannt wird, drehte einen 0:3-Rückstand und besiegte den Engländer Ian White knapp mit 4:3. Nun kommt es am Donnerstag (21.15 Uhr/Sport1 und DAZN) zum Duell der Ex-Champions mit Rob Cross aus England.

