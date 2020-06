Uli Hoeneß gratuliert Alba Berlin zum Titel

München

"Es liegt jetzt am FC Bayern, im nächsten Jahr wieder anzugreifen."

Alba sicherte sich in den beiden Endspielen gegen die MHP Riesen Ludwigsburg souverän seine neunte deutsche Meisterschaft und blieb beim gut dreiwöchigen Finalturnier in München ungeschlagen. Die Bayern waren bereits im Viertelfinale an Ludwigsburg gescheitert.

Marko Pesic, Geschäftsführer der Bayern-Basketballer, gratulierte seinem Ex-Club via Twitter zu einer "großartigen Saison, die von der Meisterschaft gekrönt wurde! Sehr verdient...".

