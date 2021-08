Vettel-Team scheitert mit Forderung nach Neubetrachtung

Berlin

Das teilte die Formel 1 nach einer Videokonferenz mit. Demnach konnte der Aston-Martin-Rennstall, der unter anderen durch Teamchef Otmar Szafnauer vertreten wurde, nicht die erforderlichen neuen "signifikanten Beweise" vorlegen, wie es in der Entscheidung der Rennkommissare hieß.

Sie hätten den Beweis für relevant gehalten, betonte Teamchef Otmar Szafnauer danach in einer Stellungnahme des Rennstalls. Unglücklicherweise habe der Automobil-Weltverband, der unter anderem durch Rennleiter Michael Masi vertreten war, das anders gesehen. "Das ist enttäuschend", sagte Szafnauer. Sie würden nun auch ihre Position mit Blick auf den Protest vor dem Berufungsgericht noch einmal betrachten.

Bei einer Prüfung nach dem Rennen, das Vettel zunächst als Zweiter hinter dem französischen Überraschungsgewinner Esteban Ocon beendet hatte, waren nach Angaben des Technischen Delegierten nur 0,3 Liter Treibstoff festgestellt worden. Ein Liter ist aber mindestens vorgeschrieben.

Aston Martin hatte zunächst betont, dass laut eigener Daten noch 1,74 Liter im Wagen hätten sein müssen. Bei weiteren Analysen habe das Team allerdings einen Defekt in der Kraftstoffversorgung festgestellt und sei selbst zum Ergebnis gekommen, dass weniger als ein Liter im Tank verblieben waren, hieß es in der Mitteilung am Montag. Warum die geforderte Menge nicht mehr übrig war, spiele aber keine Rolle.

Vettels Rennstall hatte zudem aber auch Protest gegen die Entscheidung eingelegt, Vettel zu disqualifizieren. Dieser wird vor dem Berufungsgericht des Automobilweltverbandes gesondert behandelt. Der Wagen war zur Beweissicherung nach dem Rennen beschlagnahmt worden.

Durch Vettels nachträgliche Disqualifikation war Lewis Hamilton, der im Mercedes Dritter geworden war, auf Platz zwei vorgerückt. Der siebenmalige Weltmeister aus Großbritannien hatte mit acht Punkten Vorsprung auch die Führung in der Gesamtwertung vor Max Verstappen von Red Bull übernommen vor der Sommerpause der Motorsport-Königsklasse. Fortgesetzt wird die Saison am letzten August-Wochenende mit dem Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps.

