Die Scuderia hatte zuvor bereits Konstruktionsfehler beim neuen Auto eingeräumt und will beim dritten Saisonlauf in Ungarn eine generalüberholte Version an den Start bringen.

Für Vettel beginnt in der Steiermark seine letzte Saison bei Ferrari, sein am Jahresende auslaufender Vertrag wird nicht verlängert. Zuletzt hatte es der Heppenheimer im Vorjahr in Hockenheim nicht in den finalen Quali-Durchgang geschafft.

