Weiterer Handball-Nationalspieler positiv getestet

Stuttgart

Zuvor war auch ein zweiter Test beim 23-Jährigen positiv ausgefallen.

Die Handball-Bundesliga (HBL) reagierte frühzeitig auf die positiven Tests im deutschen Nationalteam und sagte vorsorglich die Partie zwischen der SG Flensburg-Handewitt und der MT Melsungen ab. Beide Clubs hatten Spieler zur deutschen Mannschaft abgestellt.

Anzeige

Auch die Austragung des Spiels zwischen dem THW Kiel und den Füchsen am folgenden Tag erscheint nach Michalcziks Testergebnis mehr als fraglich, die Berliner beantragten bereits eine Verlegung. Denn wie Michalczik befindet sich auch sein Berliner Nationalmannschaftskollege Paul Drux als Kontaktperson in Quarantäne.

Möglicherweise wirken sich die Corona-Fälle im Nationalteam auch auf den restlichen Bundesliga-Spielplan aus. Die vier weiteren Mittwochspartien sollen laut HBL zwar stattfinden. Allerdings befinden sich auch zwei deutsche Nationalspieler von Frisch Auf Göppingen trotz negativer Tests weiter in Quarantäne. Die Göppinger sollen Donnerstag bei der TSV Hannover-Burgdorf spielen.

Die DHB-Auswahl war am Sonntag zuvor noch in der EM-Qualifikation in Estland angetreten. Anschließend war zunächst das positive Testergebnis von Bitter bekanntgeworden, dann folgte das von Michalczik. Während der Länderspielpause waren beide Spieler noch mehrfach negativ getestet worden.

© dpa-infocom, dpa:201111-99-292689/4

dpa