Wer fordert Granerud? Die Favoriten bei der Tournee

Oberstdorf

Es kann losgehen! An diesem Montag (16.30 Uhr/ ZDF und Eurosport) beginnt die 69. Vierschanzentournee. Zunächst steht in Oberstdorf im Allgäu die erste Qualifikation auf dem Programm.

Als Topfavorit gilt Gelb-Träger Halvor Egner Granerud, der zuletzt Springen um Springen gewann. Doch der Überflieger aus Norwegen hat auf den vier Schanzen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen jede Menge Konkurrenz.

Anzeige

HALVOR EGNER GRANERUD ( NORWEGEN/24 JAHRE)

Gesamtrang 42, 20, 15 und 61 - die vergangenen vier Weltcup-Winter liefen für Granerud in höchstem Maße durchwachsen. Nun ist der Norweger plötzlich Weltspitze und kommt mit der Empfehlung von fünf Siegen am Stück nach Oberstdorf. "Was ihn jetzt besser macht, ist die negative Erfahrung, die er gemacht hat", sagte sein Trainer Alexander Stöckl. Granerud sei "ein sehr intelligenter Bursche". Sein größter Trumpf ist derzeit die Konstanz.

MARKUS EISENBICHLER ( DEUTSCHLAND/29)

Sieg oder Sarg! Pokal oder Spital! Mit solch martialischen Mottos wurde Eisenbichler bekannt. Der unternehmungslustige Bayer ist derzeit Deutschlands bester Skispringer und würde seinen zweiten Tournee-Platz von vor zwei Jahren gerne noch verbessern. "Ja mei, Tournee ist Tournee. Wenn ich mein Zeug mache, weiß ich, dass ich ihn auch schlagen kann", sagte Eisenbichler über Granerud.

KAMIL STOCH (POLEN/33)

Zweimal hat Stoch die Vierschanzentournee schon gewonnen, 2017/18 schaffte er sogar den Sieg auf allen vier Schanzen. Pünktlich zur Tournee war der Routinier zuletzt wieder ein Top-10-Garant. Sein ehemaliger Coach, der heutige Bundestrainer Stefan Horngacher, sagt voraus: "Er ist auf dem aufsteigenden Ast. Der wird bei der Tournee eine ziemlich große Rolle spielen."

DAWID KUBACKI (POLEN/30)

Der Titelverteidiger gehört bei der Tournee traditionell zu den heißesten Kandidaten. Kubacki, der zudem Einzel-Weltmeister ist, liegen die vier Anlagen. In diesem Winter hat der Pole aber noch nicht die besten Einzelergebnisse eingefahren.

STEFAN KRAFT ( ÖSTERREICH/27)

Wie fit ist der Gesamtweltcupsieger? Kraft führt rund einen Monat nach seinem positiven Corona-Test das Aufgebot der Österreicher an. In welcher Verfassung sich Kraft nach Rückenproblemen und seinem Corona-Verlauf mit Symptomen befindet, ist aber völlig offen.

KARL GEIGER ( DEUTSCHLAND/27)

Erst Skiflug-Weltmeister, dann Vater einer kleinen Tochter - und plötzlich positiv auf das Coronavirus getestet. Geiger hat in höchstem Maße turbulente Wochen hinter sich. Wenn er pünktlich zum Tournee-Start in seiner Heimat Oberstdorf zurückkehren darf, ist er der Top-Kandidat für eine Überraschung. Bundestrainer Horngacher hatte Geiger vor dessen Infektion als heißen Siegertipp für den goldenen Adler auf dem Zettel.

© dpa-infocom, dpa:201226-99-816917/2

dpa