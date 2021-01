Wizards mit erstem Saison-Heimsieg - Dallas-Spiel abgesagt

Washington

Der Topscorer der bisherigen NBA-Saison hatte am Wochenende wegen der Gesundheits- und Sicherheitsregeln der Liga pausieren müssen.

Beal verbuchte 34 Punkte, acht Rebounds und neun Assists. Wagner (neun Punkte, sechs Rebounds) und Bonga kamen jeweils von der Bank und zeigten gute Leistungen. Der zweite Superstar der Wizards, Russell Westbrook, fällt wegen einer Oberschenkelverletzung noch aus.

Die ebenfalls für Montag angesetzte Partie zwischen den Dallas Mavericks und New Orleans Pelicans wurde entsprechend des Gesundheits- und Sicherheitsprotokolls ebenso verschoben wie die Spiele der Boston Celtics um Nationalspieler Daniel Theis gegen die Miami Heat (Sonntag) und Chicago Bulls (Dienstag). Am Montag kündigte die Liga an, über eine Modifizierung des Protokolls beraten zu wollen.

Unter anderem steht der deutsche Nationalspieler Maximilian Kleber von den Mavericks auf der aktuell mehr als 20 NBA-Profis umfassenden Liste von Spielern, die entweder einen positiven Corona-Testbefund bekommen haben oder als Kontaktperson eines Infizierten gelten.

Auch die Philadelphia 76ers - bis zum Wochenende bestes Team der Liga - haben mit personellen Problemen zu kämpfen. Bei den Atlanta Hawks kassierten sie mit 94:112 die zweite Niederlage nacheinander.

