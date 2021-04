Zeidler triumphiert: Gold im Einer - Doppelzweier mit Silber

Oliver Zeidler ist mit einem großen Erfolg in das Olympiajahr gestartet. Der 24 Jahre alte Einer-Fahrer aus Ingolstadt gewann bei der Ruder-EM in Italien das Finale.

Haben bei der EM in Italien Silber geholt: Jonathan Rommelmann und Jason Osborne in Aktion. Quelle: Danilo Vigo/LPS via ZUMA Wire/dpa