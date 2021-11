Zverev gewinnt Auftakt bei ATP Finals - Berrettini gibt auf

Turin

Damit sicherte sich der Olympiasieger den ersten Erfolg auf dem angestrebten Weg ins Halbfinale des Jahresabschlussturniers der acht besten Tennisprofis der Saison.

Am Dienstag trifft der 24-jährige Hamburger nun auf den russischen Titelverteidiger und US-Open-Sieger Daniil Medwedew. Der Weltranglisten-Zweite hatte sich zuvor gegen den Polen Hubert Hurkacz in drei Sätzen 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 durchgesetzt. Jeweils die ersten Beiden der zwei Gruppen ziehen ins Halbfinale ein. Zverev hatte die ATP Finals 2018 für sich entschieden und zählt am Ende eines erfolgreichen Jahres zu den Mitfavoriten.

© dpa-infocom, dpa:211114-99-998595/2

