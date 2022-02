Zverev in Acapulco nach Kraftakt weiter: Nun gegen Gojowczyk

Acapulco

Die Partie ging erst um 4:55 Uhr Ortszeit zu Ende - noch nie wurde auf der ATP Tour eine Begegnung später beendet. Im zweiten Satz wehrte Zverev gegen den 21 Jahre alten US-Boy sogar zwei Matchbälle ab, ehe er die Begegnung nach 3:20 Stunden doch noch gewann. Im vergangenen Jahr hatte Zverev das Turnier in Mexiko gewonnen.

In der zweiten Runde trifft Zverev jetzt auf Peter Gojowczyk. Der 32 Jahre alte Münchner besiegte noch am Montag (Ortszeit) den Amerikaner Brandon Nakashima 6:4, 6:4. Der Weltranglisten-95. Gojowczyk war in der Qualifikation für das mit gut 1,8 Millionen Dollar dotierte Turnier eigentlich ausgeschieden, rutschte aber als Lucky Loser in das Hauptfeld.

Für Qualifikant Oscar Otte ist das Turnier dagegen beendet. Der Kölner, der für den Davis Cup nominiert ist, verlor gegen den an Position acht gesetzten Spanier Pablo Carreno Busta 2:6, 4:6.

© dpa-infocom, dpa:220222-99-237111/2

dpa