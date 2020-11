Weihnachten rückt immer näher und es ist endlich wieder Zeit, Kerzen am Adventskranz zu entzünden Türchen am Adventskalender zu öffnen. Auch die MAZ hat einen Adventskalender für Sie vorbereitet, mit dem Sie jeden Tag tolle Preise gewinnen können. Und wenn Sie noch Anregungen suchen, wie Sie die Adventszeit in diesem Jahr besonders genießen können, abonnieren Sie doch unseren Advents-Newsletter. Der liefert Ihnen täglich Ideen, Adventsgeschichten aus Brandenburg und noch viel mehr bequem in Ihr Postfach.