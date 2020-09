Bewerbung für Deutschlandstipendium vor Studienstart planen

Berlin

Die Bewerbung für ein

Deutschlandstipendium sollten Studienanfänger schon vor dem Studienstart planen. Ideal sei ein Zeitraum ab August, sagt Katharina Koufen, Sprecherin des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Dann verpassten Jugendliche sicher keine Bewerbungsfristen. Außerdem hätten sie genügend Zeit, einen Lehrer zu finden, der ihnen die häufig geforderte Empfehlung schreibt.

Über das Bewerbungsverfahren müssen Studienanfänger sich an ihrer Wunschhochschule informieren. Die Vergabe der Deutschlandstipendien ist bundesweit nicht einheitlich geregelt. Details finden Studenten auf den Internetseiten der Hochschulen.

Das Deutschlandstipendium vergeben die Hochschulen gemeinsam mit Partnern aus der Wirtschaft an leistungsstarke oder engagierte Studenten. Die Stipendiaten bekommen 300 Euro im Monat - unabhängig vom Einkommen der Eltern.

Die Zahl der Deutschland-Stipendiaten hat sich 2012 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Nach am Freitag (24. Mai) veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamts wurden 13 900 Studenten gefördert - ein Plus von 159 Prozent. Gemessen an der Gesamtzahl der Studenten ist das aber nur ein Anteil von 0,6 Prozent.

