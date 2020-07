Unmittelbar nach Kriegsende 1945 ziehen die Staatenlenker der Siegermächte in idyllisch gelegene Villen in Babelsberg. Grund ihres Aufenthaltes ist die so genannte Potsdamer Konferenz. Dafür treffen sich die "Großen Drei" im letzten Hohenzollernschloss: der Potsdamer Cecilienhof im Neuen Garten.